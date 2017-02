Villarreal-Roma, Gandini-Pato: "Ora capisco perché sei andato in Cina!"

16/02/2017 23:55

CINA PATO / Nel corso del post gara di Villarreal-Roma, Pato è intervenuto telefonicamente negli studi di 'Sky Sport', chiacchierando un po' con gli ospiti presenti, tra i quali il suo amico e mentore Leonardo: "Qui mi sto trovando benissimo, con il mister che ha fiducia in me. Sono contento".

MIGLIOR ALLENATORE - "Ricordo ancora la doppietta al 'Bernabeu' con Leonardo (presente in studio)".

Intanto su Twitter c'è stato un divertente scambio di battute tra il dirigente giallorosso, Gandini e l'ormai ex attaccante del Villarreal: "Adesso capisco perché sei andato in Cina!".

La riposta dell'ex Milan non si fa attendere: "Con me sarebbe stato diverso! Hahaha!!! Complimenti avete fatto una bella partita... però manca ancora una partita!".

Gandini gli ricorda allora che, anche se nulla è deciso, lui non può far nulla per cambiare il risultato. I due lasciano infien con Pato che ipotizza una sua presenza all'Olimpico' per il match di ritorno: "Con grande piacere!".

L.I.