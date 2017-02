Europa League, andata sedicesimi: super Roma, bene United e Schalke

16/02/2017 22:58

EUROPA LEAGUE SEDICESIMI / Terminate le gare di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Negli incontri delle ore 21, la Roma ha vinto nettamente in casa del Villarreal facendo un gran passo in avanti verso ottavi di finale. Buona prestazione anche per Manchetser United e Schalke 04, che hanno battuto rispettivamente il Saint-Etienne e il PAOK.

Anderlecht-Zenit 2-0: 5', 30' Acheampong (A)

A. Bilbao-APOEL 3-2: 36' Efrem (A); 39' Merkis autogol (AB); 62' Aduriz (AB); 72' Williams (AB); 90' Gianniotas (A)

Hapoel Beer Sheva-Besiktas 1-3: 42' Soares autogol (B); 45' Barda (H); 60' Tosun (B); 93' Hutchinson (B)

Legia Varsavia-Ajax 0-0

Manchester United-Saint-Etienne 3-0: 15', 75', 88' Ibrahimovic (M)

PAOK-Schalke04 0-3: 27' Burgstaller (S); 82' Meyer (S); 90' Huntelaar (S)

Villarreal-Roma 0-4: 32' Emerson (R); 65', 79', 86' Dzeko (R)

