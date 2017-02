Europa League, Villarreal-Roma 0-4: fenomeno Dzeko!

16/02/2017 22:59

VILLARREAL ROMA DZEKO / Vittoria più che convincente della Roma di Spalletti in Europa League, sul campo per nulla semplice del Villarreal. Domina la Roma, che sa anche soffrire, per poi dilagare con un prepotente 0-3. La sblocca un gran gol di Emerson, che cede poi la scena a Dzeko. Da una gran finta nel cuore dell'area avversaria alla doppietta personale, con una rete di prepotenza, da punta vera, così come la terza per una tripletta da sogno. Spalletti ha di certo da sorridere e, oltre ai tifosi spagnoli, manderà di certo qualche bacio anche ai suoi ragazzi, protagonisti di una cavalcata strepitosa.

VILLARREAL-ROMA 0-4

32' Emerson, 65' Dzeko, 79' Dzeko, 86' Dzeko

L.I.