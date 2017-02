Genoa, Preziosi ammette: "Con questi diritti Tv possiamo solo salvarci"

16/02/2017 22:34

NEWS GENOA/ Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, ha analizzato così il momento poco felice dei rossoblu allenati da Juric: "Inutile nascorderci, siamo in difficoltà - si legge su 'Pianeta Genoa' - i ragazzo sanno che devono uscire fuori. Il Genoa al momento può ambire solo a lottare per rimanere in Serie A. E' l'unico obiettivo possibile. Con questo sistema oggi in Italia di più non si può fare se non cambiano i criteri di ripartizione dei diritti televisivi. Pensiamo all'ultima partita con il Napoli, una squadra che incassa in diritti televisivi 80 milioni".

