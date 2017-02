Mönchengladbach-Fiorentina, Bernardeschi: "Baggio? Ne ho di strada da fare. Il gol più bello..."

16/02/2017 22:20

MONCHENGLADBACH FIORENTINA BERNARDESCHI / Che gol messo a segno in casa del Mönchengladbach nel giorno del suo compleanno. Di questo e non solo ha parlato Bernaredeschi al termine della gara, intervenuto a 'Sky Sport': "Sapevo che la palla sopra la barriera non sarebbe mai passata. Era davvero vicina e gli avvresari alti. Così l'ho piazzata ed è andata bene".

BAGGIO - "Ancora tanta strada da fare. Lui è tra i migliori di tutti i tempi. Io invece penso a lavorare, senza badare ai paragoni. Gol? Può essere il più bello della carriera".

L.I.