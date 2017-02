16/02/2017 22:14

GENT TOTTENHAM/ Mauricio Pochettino ha parlato così dopo la sconfitta rimediata dal Tottenham in Europa League sul campo del Gent: "Quando perdi ci sono sempre sentimenti negativi, ma la qualifiazione è aperta, il Genta ha un vantaggio minimo e noi abbiamo le capacità per ribaltarla nella gara di ritorno. Abbiamo concesso gol nel nostro migliore, ma siamo fiduciosi in vista del ritorno".

S.F.