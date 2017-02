Villarreal-Roma, Spalletti manda baci ai tifosi spagnoli

16/02/2017 21:53

VILLARREAL ROMA SPALLETTI / Dopo il curioso episodio di Crotone, che ha visto Spalletti iniziare a fissare un tifoso intento a offenderlo, nella sfida di Europa League contro il Villarreal si è svolta una nuova puntata. Ancora offese per l'allenatore toscano che, data la grande esperienza, dovrebbe aver ormai fatto il callo a certe scene. Da un po' pare però aver deciso di rispondere in maniera ironica, dando vita a scenette destinate a divenire virali sul web. Ai tifosi alle sue spalle, come riportato da 'Sky Sport', ha stavolta deciso di mandare degli 'affettuosi' baci.

L.I.