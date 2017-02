Mönchengladbach-Fiorentina, Astori sorride: "Risultato importante"

16/02/2017 21:22

EUROPA LEAGUE FIORENTINA / Davide Astori soddisfatto per la vittoria della sua Fiorentina contro il Borussia Mönchengladbach nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il difensore ha parlato poco dopo il fischio finale: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - le sue parole a 'Sky' - Loro sono stati bravi a eludere il pressing nelprimo tempo. Abbiamo sfidato una squadra forte ottenendo un risultato importante anche in vista del ritorno. Non siamo molto abituati a fare questo tipo di prestazione. In gare come queste, capiamo che possiamo ottenere risultati importanti anche in partite difficili. I nostri si sono fatti sentire, ci stanno sostenendo sempre".

M.D.A.