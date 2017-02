Calciomercato Barcellona, annuncio di Mascherano sul futuro di Messi

16/02/2017 21:34

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ Nonostante tardi ad arrivare la firma sul rinnovo di contratto, Lionel Messi continuerà a giocare al Barcellona: parola di Javier Mascherano. 'El Jefecito', compagno del talento argentino sia in blaugrana che in Nazionale, ha parlato così del suo futuro: "Quello tra Messi e il Barcellona è un matrimonio che ha vissuto tanti momenti felici e potrà viverne ancora molti altri - le parole di Mascherano riportate da 'Revista Barça' - non vedo Leon in un altro club e non vedo motivi per pensare ad un divorzio".

S.F.