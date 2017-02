Mönchengladbach-Fiorentina, Borja Valero: "Golazo di Bernardeschi"

16/02/2017 21:13

MONCHENGLADBACH FIORENTINA BORJA VALERO / Ottima vittoria della Fiorentina sul Borussia Mönchengladbach, con un gol da campione vero di Bernardeschi. Al termine della sfida, Borja Valero ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "E' stata un'impresa. Loro sono una squadra molto forte e nel primo tempo abbiamo sofferto tanto. Siamo però riusciti a concretizzare le poche azioni. Al ritorno dovranno segnare per forza e partiranno come fatto oggi".

BERNARDESCHI - "Il suo è un golazo, come si dice in Spagna. Fantastico, all'angolino. Niente da dire. Abbiamo bisogno di questi giocatori che vengono da dietro, spingono e hanno la qualità necessaria per fare la differenza".

