Europa League, Mönchengladbach-Fiorentina 0-1: Bernardeschi si fa un regalo

16/02/2017 20:49

MONCHENGLADBACH FIORENTINA BERNARDESCHI / Vittoria molto importare conquistata dalla Fiorentina in casa del Mönchengladbach, la prima in assoluto per la viola in Germania. Una gara ordinata, non priva di rischi, con i padroni di casa che hanno protestato per un rigore non fischiato. A risolverla però è stato un colpo di genio, un regalo fatto a se stesso da Federico Bernardeschi, che festeggia nel migliore dei modi i suoi 23 anni. Una punizione da sogno, che non fa che accendere ulteriori riflettori su di lui, in vista del mercato estivo.

BORUSSIA BONCHENGLADBACH-FIORENTINA 0-1

44' Bernardeschi

L.I.