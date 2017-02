Real Madrid, infortunio Sergio Ramos: ecco la situazione

17/02/2017 05:49

REAL MADRID INFORTUNIO RAMOS - Niente di serio per Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid, uscito per infortunio nel secondo tempo del match di Champions contro il Napoli, non ha rimediato nessuna lesione muscolare da come si evince dagli esami medici effettuati nella giornata di giovedì. Solo una contusione all'anca per Ramos, che comunque resta in dubbio per la sfida di campionato in programma sabato con l'Espanyol.



G.M.