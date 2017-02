Calciomercato Milan, in arrivo l'offerta ufficiale per il portiere

16/02/2017 20:21

CALCIOMERCATO MILAN / Il futuro di Diego Lopez sembra sempre più lontano dal Milan. L'esperto portiere, attualmente in prestito all'Espanyol, sembra aver convinto la società spagnola a tenerlo anche per i prossimi anni. Da giorni sono aumentati i contatti tra le parti e, riporta 'Sky', oggi pomeriggio Manolo Quillon, agente del giocatore, avrebbe incontrato la società rossonera a 'Casa Milan'. Probabile che a breve arrivi l'offerta ufficiale.

M.D.A.