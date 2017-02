Pescara, UFFICIALE: panchina a Zeman!

16/02/2017 20:23

PESCARA ZEMAN - Adesso è ufficiale: sarà Zdenek Zeman a prendere il posto sulla panchina del Pescara di Massimo Oddo. Domani alle 12, come comunica sul proprio sito web il club abruzzese, il tecnico boemo sarà presentato in conferenza stampa alla presenza del presidente dei 'Delfini' Sebastiani. Zeman - come raccolto da Calciomercato.it - firmerà un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2018 con il Pescara e torna così in Abruzzo dopo la promozione in Serie A della stagione 2011/2012.



G.M.