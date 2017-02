16/02/2017 20:10

ROMA GYOMBER - E' ufficiale la cessione di Norbert Gyomber in casa Roma. Il Terek Grozny ha comunicato sul proprio sito web l'ingaggio dai giallorossi del 24enne difensore, che vola in Russia con la formula del prestito fino al termine della stagione. Lo slovacco ex Catania è sotto contratto fino al 2019 con la Roma.



G.M.