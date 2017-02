Juventus-Palermo, da Bonucci a Pjanic: le scelte di Allegri

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

16/02/2017 19:47

JUVENTUS PALERMO - Testa al Palermo, poi da sabato si penserà al primo incrocio di Champions League contro il Porto. Massimiliano Allegri - per le news Juventus - ha messo sull'attenti Buffon e compagni in conferenza stampa in vista dell'anticipo casalingo di domani sera contro i siciliani. Una partita da non sottovalutare per la capolista, con il tecnico bianconero che opererà un turnover mirato in ottica Europa.

News Juventus, la probabile formazione contro il Palermo

Nelle retrovie si rivedrà dal primo minuto Dani Alves sulla destra, con Asamoah sulla corsia opposta e i due 'titolari' Lichtsteiner e Alex Sandro inizialmente in panchina. Niente riposo per Bonucci, con Benatia favorito su Rugani per affiancare il leader delle retroguardia juventina (confermata l'indisponibilità di Chiellini e Barzagli, che cercheranno il recupero per il Porto). A centrocampo Allegri sarebbe orientato a cambiare modulo rispolverando il rombo e Sturaro dall'inizio insieme a Marchisio e Khedira. Pjanic ha recuperato e dovrebbe agire sulla trequarti dietro il tandem tutto argentino composto da Higuain e Dybala, con quest'ultimo molto atteso per la sfida contro la sua ex squadra che lasciò per approdare a Torino nel calciomercato estivo del 2015. Nonostante la squalifica di Mandzukic, Pjaca sembra destinato alla panchina così come Cuadrado.



Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.