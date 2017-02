Roma, l'attacco di Sgarbi: "Lo stadio è un orrore, Totti non sa quello che dice"

16/02/2017 19:51

ROMA SGARBI STADIO TOTTI / E' un duro attacco quello che Vittoria Sgarbi rivolge in un video al progetto di nuovo stadio della Roma e al capitano giallorosso Francesco Totti: "Lo stadio è un orrore, uno schifo, una violenza. Che bisogno c'è di fare i grattacieli? A Roma non ce n'è mai stato uno, iniziano a farli ora che non si fanno più? E'' gente che in nome della speculazione più selvaggia riporta Roma dove non era mai stata".

Su Totti, sostenitore del nuovo stadio della Roma, Sgarbi dice: "Lo sfido, mi deve spiegare perché vuole i grattacieli. Vuoi lo stadio o vuoi correre in salita sul grattacielo? Totti non sa quello che dice. A Roma bisogna ristrutturare lo stadio Flaminio oppure fare solo lo stadio, che c'entrano gli outlet e i grattacieli".

B.D.S.