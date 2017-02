Tianjin, Cannavaro: "Kalinic discorso chiuso. Banega..."

16/02/2017 19:40

TIANJIN CANNAVARO KALINIC / Dopo l'amichevole contro il Sassuolo (3-1 il risultato finale), l'allenatore del Tianjin Fabio Cannavaro ha parlato anche del calciomercato e dell'interesse per Kalinic: "Lo abbiamo cercato in passato perché ritenevamo fosse un calciatore capace di inserirsi al meglio nel nostro sistema di gioco. Ora però è un discorso chiuso. Abbiamo ancora 15 giorni per trovare un attaccante con le caratteristiche che facciano al caso nostro. Banega non l'abbiamo mai contattato".

B.D.S.