Villarreal-Roma, esclusione eccellente in attacco

16/02/2017 19:23

VILLARREAL ROMA - El Shaarawy e non Salah - per scelta tecnica - nell'undici titolare della Roma che affronterà questa sera il Villarreal in trasferta nell'andata dei sedicesimi di Europa League. La decisione sarebbe stata presa proprio in questi minuti da Spalletti come riporta 'Sky Sport', con l'ex Milan e Monaco che completerà il tridente giallorosso insieme a Dzeko e Nainggolan. Per il resto tutto confermato, con Alisson dal 1' al posto di Szczesny. Nelle fila degli spagnoli, invece, a sedersi in panchina potrebbe essere Sansone, con Bakambu al fianco di Adrian Lopez.



PROBABILI FORMAZIONI:



Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa; Castillejo, Bruno Soriano, Trigueros, Dos Santos; Adrian Lopez, Bakambu.

Roma (3-4-3): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Dzeko, Nainggolan.

G.M.