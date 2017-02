Juventus-Palermo, convocati Allegri: 'sorpresa' in attacco

16/02/2017 18:09

JUVENTUS PALERMO CONVOCATI - Sono 21 i convocati di Massimiliano Allegri per l'anticipo di campionato in programma domani sera contro il Palermo. Oltre allo squalificato Mandzukic, nella lista del tecnico della Juventus non figurano gli infortunati Chiellini e Barzagli, mentre è nuovamente riaggregato alla prima squadra il baby della Primavera Kean. Questo l'elenco completo:



Buffon, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Lemina, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Kean.



G.M.