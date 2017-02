Real Madrid-Napoli, Hamsik e un ritorno 'elettrizzante'

16/02/2017 17:57

REAL MADRID NAPOLI HAMSIK / Rammarico ma anche fiducia che la sfida può ancora essere ribaltata. Marek Hamsik ha commentato sul proprio sito la sconfitta contro il Real Madrid: "Peccato non essere riusciti a segnare il secondo gol - le parole del capitano del Napoli -. Abbiamo giocate partite migliori di questa ma non va dimenticato che abbiamo affrontato una delle squadre migliori al mondo. Siamo tristi per aver perso, ma continueremo a provarci. Al ritorno tutto è possibile, ci sarà un'atmosfera elettrizzante. Non abbiamo nulla da perdere, daremo tutto".

B.D.S.