Real Madrid, sorpasso Benzema su... Henry!

16/02/2017 17:41

REAL BENZEMA HENRY - Notte da ricordare per Karim Benzema quella di mercoledì contro il Napoli. Oltre al gol del momentaneo pareggio e al successo finale per 3-1 del Real Madrid sui partenopei, l'attaccante francese ha raggiunto un prestigioso traguardo personale in Champions League. Benzema, infatti, ha realizzato la rete numero 51 nella massima competizione europea per club, superando Thierry Henry nella classifica all-time dei goleador transalpini in Champions.



G.M.