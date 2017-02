16/02/2017 17:30

CALCIOMERCATO BARCELLONA MINA / Nessuna novità per Yerri Mina: il Barcellona, come riporta 'sport.es', ha smentito le voci sull'acquisto del difensore colombiano del Palmeiras che si erano fatte insistenti in contemporanea con la visita di alcuni dirigenti della società brasiliana al centro sportivo blaugrana. Il club catalano ha un'opzione di acquisto per Yerri Mina ma non ha ancora deciso se e quando esercitarla.

B.D.S.