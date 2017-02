Manchester United, Scholes e il retroscena su Ronaldinho

16/02/2017 17:22

MANCHESTER UNITED SCHOLES RONALDINHO - Ronaldinho ad un passo dal Manchester United nel 2003. Paul Scholes, ex bandiera dei 'Red Devils' rivela un particolare retroscena sull'asso brasiliano in merito a questo particolare di calciomercato: "Credo che Ronaldinho fosse molto vicino a firmare per lo United. Sarebbe stato bello giocare con un campione di tale levatura - ha detto Scholes a 'Republik of Mancunia' - Mi ricordo che in quel periodo eravamo in tour pre-season e lui stava per firmare per noi, mentre poi ha scelto il Barcellona. Dovevano giocare contro i blaugrana e, visto che lui non ha firmato con lo United, tutta la squadra voleva avvicinarlo per dargli un calcio: ma era impossibile arrivargli vicino, non si poteva. Peccato, sarebbe stato bello giocare con un giocatore di tale classe".



G.M.