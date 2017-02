Calciomercato Pescara, Zeman: "Certe cose non si sistemano in due minuti"

16/02/2017 17:08

CALCIOMERCATO PESCARA ZEMAN / Contratto fino al 2018 con ingaggio da 700mila euro: questa l'intesa tra il Pescara e Zeman per il ritorno del boemo in Abruzzo, come raccontato anche da Calciomercato.it.

Il tecnico, intervistato da 'Sky', frena un po': "Non so se domani sarò al campo, oggi vedrò qualcosa. Non ho sensazioni, aspettodomani. Stiamo parlando per valutare se posso essere utile o no: certe cose - conclude Zeman - non si sistemano in due minuti".

Il boemo si è già seduto sulla panchina del Pescara nel 2011-2012 portando la squadra alla promozione in Serie B.

B.D.S.