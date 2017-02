Real Madrid-Napoli, Rossi: "Serve un'impresa. Sarri non avrebbe dovuto rispondere al presidente"

16/02/2017 15:36

REAL MADRID NAPOLI ROSSI SARRI / Le news Napoli di giornata sono ancora legate alla sfida di ieri sera al 'Bernabeu'. L'ex tecnico di Lazio, Fiorentina, e Sampdoria, Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di '4-4-2', programma di 'Sportmediaset', ha commentato il 3 a 1 inflitto dal Real Madrid agli azzurri, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Mi sembrano che le parole di Sarri siano abbastanza veritieri rispetto a quello che ha detto il campo - esordisce l'allenatore - Non è stato il vero Napoli, quello che siamo abituati a vedere e poi ha giocato contro una squadra molto forte. Non ho visto il Napoli tenere vicino i reparti, cosa che invece in Italia fa sempre molto bene e poi ha sbagliato molto tecnicamente. Percentuali per il Napoli di qualificarsi? Non lo so, servirà un'impresa. Non deve subire gol ma il Napoli ha nelle corde le possibilità di mettere in difficoltà il Real Madrid".

PERSONALITA' - "Dipende anche dall'abitudine a giocare partite di questo genere in stadi come il Bernabeu: da fuori si è vista questa mancanza di personalità".

PAROLE DE LAURENTIIS - "Se fossi stato Sarri dopo le parole di De Laurentiis non avrei risposto a livello pubblico. Il presidente ha tutto il diritto di fare delle lamentele ma se sono rivolte al tecnico bisognerebbe farle privatamente. Sicuramente quelle parole non fanno piacere".

Napoli, il 'caso' Pavoletti: dal sogno alla tribuna

Leonardo Pavoletti, arrivato nel corso dell'ultimo calciomercato, non è stato nemmeno portato in panchina. L'ex Genoa sta davvero faticando a trovare spazio: "E un giocatore di buon prospetto che è andato in una squadra con un'organizzazione molto maniacale - afferma Delio Rossi - Dal punto di visto tecnico è all'altezza, forse tatticamente il suo allenatore non lo ritiene ancora idonea per giocare 90 minuti. Ma il Napoli dovrà affrontare molte competizioni e sicuramente troverà più spazio".

M.S.