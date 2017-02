Milan-Fiorentina, Calabria si allena a parte

16/02/2017 15:18

MILAN FIORENTINA CALABRIA / Il Milan è tornato ad allenarsi alle 12 a Milanello agli ordini di Vincenzo Montella. La squadra rossonera è alle prese ancora con diversi infortuni soprattutto in difesa. Anche oggi - come si legge sul sito ufficiale del club - Romagnoli, Montolivo, De Sciglio, Antonelli e Calabria non hanno preso parte all'allenamento. Il giovane terzino sembrava l'unico in grado di tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Al momento però continua a lavorare lontano dal gruppo.

M.S.