Napoli, furia De Laurentiis: l'agente di Sarri 'convoca' Vieri per difendere il tecnico

NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI PELLEGRINI VIERI / Vieri a difesa di Sarri: il dopo Real Madrid per il Napoli è stato scandito dalle parole del patron De Laurentiis con destinatario soprattutto il tecnico azzurro. Un atto di accusa a cui l'allenatore ha evitato di rispondere in maniera diretta limitandosi a un "le decisioni le prendo io". Sulla vicenda è intervenuto via social anche l'agente del tecnico, Alessandro Pellegrini, retwittando un post di Christian Vieri in cui l'ex attaccante scrive: "Forza Napoli, grande squadra, grande Sarri".

Oltre a ritwittare il procuratore ha anche aggiunto la frase: "Lui qualche partita in Champions l'ha fatta".

