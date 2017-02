16/02/2017 15:06

PORTO QUINTER BRASILE / Nuova avventura in vista per Juan Fernando Quintero. Il calciatore, tornato in Colombia per vestire la maglia dell'Independiente de Medellin con la formula del prestito, potrebbe trasferirsi in Brasile. L'ex Pescara, di proprietà del Porto, secondo 'Ojogo.pt', sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Mineiro, intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo.

M.S.