Juventus-Palermo, Lopez: "Grazie Allegri. Balogh ha tanto da imparare"

JUVENTUS PALERMO CONFERENZA LOPEZ / Testa-coda in programma domani sera allo 'Stadium' dove la Juventus campione d'Italia e capolista attende il Palermo terzultimo in classifica. In conferenza stampa il tecnico rosanero Diego Lopez parte da Allegri, suo allenatore ai tempi di Cagliari: "E' bello ritrovarlo. A Cagliari parlavamo tanto ed è lui che mi ha detto di diventare allenatore. Contro i bianconeri è bello giocare, sono gare importanti e con un grande fascino. Noi dobbiamo provare a fare la nostra partita senza paura. E' importante muoverci meglio in campo, giocare la palla. Dobbiamo scendere in campo da squadra. Balogh? E' giovane e sta crescendo. Deve imparare tanto, con l'Atalanta ha fatto bene".

B.D.S.