Calciomercato Milan, Fassone-Mirabelli a Monaco: rinforzi 'tedeschi' per Montella

16/02/2017 14:40

MILAN GERMANIA FASSONE MIRABELLI / C'erano anche Fassone e Mirabelli - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - all''Allianz Arena' per Bayern Monaco-Arsenal. I prossimi futuri dirigenti del Milan sono già a lavoro da tempo per dare vita al nuovo corso, che salvo sorprese avrà inizio il tre marzo con l'attesissimo closing.

Difficile capire su chi fossero puntati gli occhi dei due ex Inter. In questi giorni il nome accostato più gettonato per il calciomercato Milan è stato quello di Alexis Sanchez, sul quale ci sono da tempo anche Juventus e Inter. L'attaccante cileno, che andrà in scadenza a giugno 2018, fa gola a parecchie squadre ma il valore del cartellino potrebbe superare i 50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Dahoud ad Aubameyang: i sogni del nuovo corso

Non è la prima volta che la coppia Mirabelli-Fassone vola in Germania. La nuova futura dirigenza è intenzionata a rinforzare la squadra, che con molta probabilità verrà affidata ancora a Vincenzo Montella, e per farlo si guarda con attenzione alla Bundesliga. In cima alla lista dei desideri c'è infatti Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese di scuola Milan ha annunciato di essere pronto a lasciare il Borussia Dortmund a fine stagione. Su di lui c'è il Real Madrid ma la nuova proprietà cinese è intenzionata a presentarsi con un grande colpo e il bomber, cresciuto a Milanello, potrebbe essere il nome giusto.

Per il centrocampo, invece, i nomi sul taccuino di Mirabelli per il prossimo calciomercato sono quelli di Christoph Kramer e Mahamoud Dahoud, entrambi in forza al Borussia Mönchengladbach. Soprattutto il 21enne di origine siriana sembra il vero obiettivo per la mediana rossonera.