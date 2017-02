Real Madrid-Napoli, Reina replica a De Laurentiis e difende Sarri

16/02/2017 14:21

REAL MADRID NAPOLI REINA DE LAURENTIIS SARRI / Dagli altari alle polveri: l'entusiasmo pre-Champions si è trasformata in profonda delusione dopo la sconfitta sul campo del Real Madrid campione del Mondo: le news Napoli allora hanno virato verso le polemiche con le dichiarazioni infuocate del presidente Aurelio De Laurentiis che hanno tirato in ballo anche il tecnico Maurizio Sarri. Un botta e risposta tramite stampa che ha scosso l'ambiente azzurro: il mancato utilizzo di alcuni acquisti delle ultime sessioni di calciomercato tra i motivi del botta e risposta tra De Laurentiis e Sarri.

Sulla questione è voluto intervenire anche Pepe Reina, uno dei leader dello spogliatoio azzurro. Parlando in zona mista al termine della partita del Bernabeu', il portiere spagnolo non ha mancato di far sentire il suo appoggio a Sarri con una fase che sa di risposta al patron De Laurentiis: "Non perdiamo da ottobre - le sue parole riportate anche da 'gazzetta.it' - e prima di stasera nessuno aveva mai parlato. Abbiamo giocato contro un grandissimo Real Madrid ma non è ancora finita".

Real Madrid-Napoli, la risposta di Reina a De Laurentiis

La replica del numero 1 azzurro al presidente è destinata a non passare inosservata, così come le parole del patron. Intanto però lo spagnolo ha anche dato appuntamento al 'San Paolo' per la sfida di ritorno per provare a ribaltare una situazione difficile ma non completamente compromessa. Del resto il Real nelle quattro volte in cui si è trovato avanti 3-1 dopo l'andata in casa, soltanto in due occasioni ha poi centrato la qualificazione. Numeri che risollevano un po' il Napoli dopo il ko del 'Bernabeu' e soprattutto dopo l'incendio di parole divampato ieri al termine della gara Champions.

B.D.S.