16/02/2017 14:13

LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Simone Inzaghi con il fiato sospeso. Il tecnico della Lazio potrebbe non avere a disposizione per la trasferta di Empoli Milinkovic-Savic. Il centrocampista - come si legge su 'cittaceleste.it' - si recherà in Paideia alle 15:00 per accertamenti. Si dovrebbe trattare di un affaticamento muscolare. In casa Lazio si spera leggero. Nelle prossime ore ne sapremo certamente di più.

M.S.