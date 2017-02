Napoli, Sarri e la squadra verso Castelvolturno. Non c'è De Laurentiis

16/02/2017 13:54

NAPOLI SARRI DE LAURENTIIS - Non è tornato insieme alla squadra a Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis. L'aereo che ospitava gli azzurri di ritorno da Madrid è atterrato pochi minuti fa a Capodichino. Sarri e i suoi calciatori sono adesso diretti verso Castelvolturno per un allenamento pomeridiano, mentre il massimo dirigente partenopeo è diretto negli Stati Uniti. Il ritorno è previsto per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma allo stadio 'San Paolo' il 7 marzo.

A.L.