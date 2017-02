Calciomercato Barcellona, retroscena e proposta shock per Rabiot

16/02/2017 13:51

BARCELLONA RABIOT RETROSCENA / Tra i migliori in campo nel 4-0 del Psg al Barcellona, Adrien Rabiot avrebbe potuto giocare il match del 'Parco dei Principi' con la maglia 'blaugrana'. Secondo 'sport.es', infatti, nell'estate del 2014 la madre del centrocampista francese trattò con l'allora Ds Zubizarreta, ma le negoziazioni saltatono perché l'allora 18enne non accettò l'ipotesi di allenarsi con la prima squadra, per poi giocare in campionato con il Barça B. Proprio in quell'estate, il club catalano acquistò Rakitic dal Siviglia e difficilmente Rabiot avrebbe trovato spazio in prima squadra.

D.T.