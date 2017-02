Frosinone, Ariaudo con i piedi per terra: "Sogni di gloria? La strada è lunga"

17/02/2017 01:31

NEWS FROSINONE/ Il difensore del Frosinone Lorenzo Ariaudo, è intervenuto in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida che vedrà i gialloblu di Marino impegnati a Pisa: "Sogni di gloria? Ancora è troppo presto per parlare perché mancano tante partite alla fine del campionato - ha spiegato l'ex centrale di Juventus, Cagliari, Empoli e Sassuolo - La strada è lunga e dobbiamo riuscire a conquistare punti sia in casa che in trasferta senza fare calcoli. Il Pisa? Sarà sicuramente una gara difficile".

S.F.