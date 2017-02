Manchester United-Saint-Etienne, Florentin Pogba omaggia Paul: che taglio!

16/02/2017 13:25

FRATELLI POGBA TAGLIO / Sfida nella sfida in Manchester United-Saint-Etienne. Questa serà, infatti, per la prima volta Florentin Pogba affronterà sul campo il suo fratellino minore, Paul. Per 'festeggiare' questo evento, il 26enne dei 'Verts' si presenterà in campo con un taglio di capelli abbastanza discutibile. Da un lato della testa campeggerà il numero 6 in onore del fratellino ex Juve, dall'altro ci sarà invece il suo numero di maglia: il 19.

D.T.