Sci di fondo, nel 2018 il campionato italiano Allievi fa tappa ad Alfedena

16/02/2017 12:36

SCI DI FONDO ALFEDENA / Doppio appuntamento d'eccezione per il comune di Alfedena, comune di poco meno di 1000 abitanti in provincia de L'Aquila. Sabato 18 e domenica 19, infatti si terrà nel piccolo centro abruzzese la Finale Trofeo Interappennico Centro-Sud. Nel 2018 invece, dal 9 all'11 marzo, ad Alfedena farà tappa il Campionato Italiano sci di fondo categoria Allievi. Un evento di spessore nazionale per il quale lo Sci Club di Alfedena, composto principalmente da genitori degli atleti che fanno parte della squadra con a capo il presidente Arturo Como, è già al lavoro.