Stadio della Roma, Zingaretti: "Resta parere negativo in attesa di altri atti formali"

Andrea Corti (@cortionline)/A.L.

16/02/2017 12:52

STADIO ROMA ZINGARETTI RAGGI - Continua a tenere banco la questione legata allo stadio della Roma. Dopo il primo parere negativo da parte dell'amministrazione comunale capitolina, sono seguiti ulteriori incontri e dichiarazioni che sembrano poter cambiare la situazione. Ma, allo stato attuale, resta il 'no', come spiegato dal presidente della Regione Lazio: "Siamo in attesa, non noi, gli uffici. Dal punto di vista delle procedure amministrative nella conferenza dei servizi è depositato un parere negativo di Roma Capitale sul progetto stadio - ha detto Nicola Zingaretti al Ministero del Lavoro, a margine di una conferenza stampa - Fino a che non ci sono atti amministrativi che cambiano quel che è depositato per noi non cambia nulla, per la difesa della legalità che deve essere garantita. Leggiamo sui giornali quel che sta succedendo, se ci sono evoluzioni aspettiamo atti formali che non dobbiamo fare noi".