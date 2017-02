Real-Napoli, ESCLUSIVO Di Marzio: "De Laurentiis pungola spesso Sarri. Sono fiducioso"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/02/2017 12:11

REAL NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI - La sconfitta per 3-1 del Napoli contro il Real Madrid ha fatto riemergere vecchie ruggini tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Maurizio Sarri. Al termine del match del 'Santiago Bernabeu' valido per l'andata degli ottavi di Champions, il massimo dirigente dei campani ha espresso pareri fortemente negativi sull'atteggiamento e sulle scelte dell'allenatore che, successivamente, ha risposto prontamente alle critiche mettendo bene in chiaro i ruoli. Una polemica che tiene banco ancora oggi nelle news Napoli e che rischia di danneggiare soprattutto la squadra in vista dei prossimi importanti impegni di campionato e del ritorno degli ottavi di Champions League.

Real-Napoli, Di Marzio su De Laurentiis-Sarri e ritorno al 'San Paolo'

"Il Napoli ha fatto una buona partita - il parere di Gianni Di Marzio, ex allenatore degli azzurri e attuale consulente di Zamparini al Palermo, a Calciomercato.it - E' uscito a testa alta dal 'Bernabeu'. E' chiaro che la differenza di valori è netta e i valori in campo sono usciti fuori alla distanza. Impresa al ritorno? Non è semplice, ma il Real per quattro volte su sei è stato eliminato dopo aver vinto 3-1 in casa e speriamo che accada anche questa volta. Ma la qualità è chiaramente diversa, il Napoli sta affrontando un percorso fatto di giovani, ma ha bisogno di avere top player che non abbiamo paura di affrontare l'uno contro uno. Onestamente, Modric ieri ha fatto quello che voleva e la difesa del Napoli anche a Madrid non è stata esemplare. Ma sono, comunque, fiducioso".

Impossibile non tornare sulla querelle De Laurentiis-Sarri a fine match: "Il presidente può dire quello che gli pare, ma non è esemplare come comportamento - il parere di Di Marzio ai nostri microfoni - Secondo me non è corretto, se voleva dire qualcosa a Sarri avrebbe potuto farlo in disparte. Pungola spesso l'allenatore e, onestamente, non capisco il perché".