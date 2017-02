SONDAGGIO CM.IT - Napoli, i tifosi si schierano con Sarri nella querelle con De Lauretiis

16/02/2017 11:48

NAPOLI SARRI DE LAURENTIIS / Dopo il 3-1 subito dal Real Madrid nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, più della sconfitta e della prestazione, in casa Napoli tiene banco la questione legata alla querelle del post partita tra De Laurentiis e Sarri sulla formazione scesa in campo al 'Bernabeu'. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it non hanno dubbi e la stragrande maggioranza (82%) si è schierata con il tecnico azzurro che quindi avrebbe scelto l'undici migliore. Soltanto il 18% dei votanti, invece, è d'accordo con il patron partenopeo secondo cui bisognava fare dei cambiamenti.

M.R.