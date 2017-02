Calciomercato, Zeman ha accettato la proposta del Pescara: le ultime di CM.IT

16/02/2017 11:51

ZEMAN PESCARA / Zdnek Zeman torna a Pescara. Il boemo è atteso già oggi pomeriggio in città per iniziare la sua nuova avventura, dopo quella trionfale nella stagione 2011-2012. L'ex tecnico di Roma e Lazio, intercettato in esclusiva ieri da Calciomercato.it sotto la sua abitazione romana, aveva ammesso di essere stuzzicato dalla proposta del suo ex club: "Tutto può succedere, i rapporti con Sebastiani sono quelli di sempre". Il pranzo capitolino con il numero uno dei 'Delfini' ha prodotto così gli effetti sperati. Il patron degli abruzzesi, in tandem con il ds Leone, è riuscito a convincere Zeman a ricostruire la squadra dopo i disastri di questa stagione: ultimo posto in classifica e un mercato di gennaio da cancellare. Per lui è pronto un contratto fino al 2018, a circa 700.000 euro totali.