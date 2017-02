Calciomercato Torino, Belotti al Bayern: c'è il contatto

16/02/2017 11:38

TORINO BELOTTI BAYERN / L'ottima stagione vissuta da Andrea Belotti non sta passando inosservata in Europa e la clausola da 100 milioni di euro inserita nel contratto del 'Gallo' al momento del rinnovo potrebbe non preservare del tutto il Torino dagli assalti estivi. Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United seguono ormai da tempo il bomber granata che, dal canto suo, continua a deliziare tifosi e addetti ai lavori a suon di gol. Facile, dunque, immaginare che sia proprio il suo uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo e le indiscrezioni provenienti nelle ultime ore dal capoluogo piemontese non fanno altro che confermare queste sensazioni,

Belotti Bayern Monaco, c'è il contatto

Secondo le informazioni in possesso de 'La Stampa', infatti, anche il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino l'ex Palermo. Carlo Ancelotti apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche e temperamentali di Belotti e avrebbe già dato mandato di avviare i primi contatti con la drigienza piemontese. Contatti preliminari che, da qui a qualche mese, potrebbero tramutarsi in un'offerta ufficiale e condizionare pesantemente il calciomercato Torino.

D.T.