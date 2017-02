Calciomercato, ESCLUSIVO: Garcia vuole blindare Anguissa. Occasione per le italiane

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

16/02/2017 11:30

ANGUISSA OM GARCIA / Il campionato francese sta lanciando tanti giovani talenti. Tra i profili più interessanti della Ligue 1 c'è quello di Franck Zambo Anguissa, centrocampista 'box to box' camerunese classe 1995, che si sta imponendo nel Marsiglia con cui ha già collezionato 24 presenze in questa stagione e che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda Yaya Touré. Il tecnico Rudi Garcia ne ha tessuto le lodi pubblicamente in diverse occasioni e, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vorrebbe blindarlo con il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2018. Un particolare che ha richiamato l'attenzione di diversi club in tutta Europa, tra cui anche Roma, Juventus e Milan in Italia che sono alla ricerca di rinforzi nel reparto mediano e che stanno monitorando la situazione pur non avendo ancora mosso passi ufficiali. Da quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, la prossima stagione Anguissa prenderà il passaporto francese e diventerà quindi comunitario: un motivo in più per farci un pensiero.