Calciomercato West Ham, Masuaku ai saluti

17/02/2017 03:17

WEST HAM MASUAKU - Arthur Masuaku non è riuscito ad imporsi con la maglia del West Ham, frenato anche da un infortunio al ginocchio, e in estate la sua partenza appare quasi certa: ne è convinto il 'Mirror'. Secondo il giornale inglese, la dirigenza degli 'Hammers', vista la stagione non esaltante, è pronta ad un vera e propria rivoluione estiva e Masuaku figura sulla lista dei partenti. Il 23enne terzino sinistro è arrivato a Londra nell'agosto scorso dall'Olympiacos.

A.L.