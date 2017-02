Milan, Shevchenko: "Montella eccezionale. Per il mio ritorno vedremo"

16/02/2017 11:05

MILAN SHEVCHENKO MONTELLA / "Adesso sono concentrato solo sull'Ucraina, in futuro vedremo. Di certo il Milan resterà sempre nel mio cuore". Pensieri e parole di Andriy Shevchenko in merito al suo possibile ritorno in rossonero. L'attuale commissario tecnico ucraino, intervistato dal 'Corriere dello Sport', elogia il collega Montella: "Vincenzo è stato un grande centravanti ed ora un grande allenatore oltre che un grande uomo. Secondo me sta facendo qualcosa di eccezionale perché ha costruito un gruppo unito e gli ha dato un bel gioco. Con lui il Milan è tornato su ottimi livelli anche se gli manca ancora qualcosa per vincere. Cessione del club ai cinesi? Di certo a breve qualcosa succederà, ma Berlusconi rimarrà comunque il più grande presidente della storia rossonera".

M.R.