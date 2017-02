Calciomercato, il Barcellona non cambia idea

16/02/2017 10:58

BARCELLONA LUIS ENRIQUE - Nonostante la clamorosa sconfitta contro il Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona non cambia idea: vuole rinnovare il contratto al tecnico Luis Enrique. L'allenatore dei catalani ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo il 'Mundo Deportivo', i dirigenti attendono novità dal prossimo 9 marzo, giorno del ritorno contro i parigini. Il suo futuro, però, non sembra dipendere dall'esito di questo match e il presidente Bartomeu e il segretario tecnico Fernandez attenderanno la decisione del proprio coach prima di muoversi in altre direzioni.

A.L.