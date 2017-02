Torino, tegola per Mihajlovic: perde anche Valdifiori

16/02/2017 10:43

TORINO MIHAJLOVIC VALDIFIORI / Centrocampo da reinventare per Sinisa Mihajlovic domenica contro la Roma. Oltre al nigeriano Obi, che ne avrà almeno per un mese e mezzo, il tecnico del Torino dovrà fare a meno anche di Mirko Valdifiori. Il 30enne mediano romagnolo si è fermato nell'allenamento di ieri per una profonda ferita alla caviglia sinistra che ha richiesto dei punti di sutura e che lo terrà lontano dai campi di gioco per una settimana.

M.R.