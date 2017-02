Italia, Ventura già nel futuro: i 23 azzurri per il Mondiale e quelli per il post

Maurizio Russo

16/02/2017 09:33

ITALIA CONVOCATI MONDIALI / La settimana prossima Giampiero Ventura terrà un nuovo stage a Coverciano per tenere sotto osservazione alcuni giovani promettenti che potrebbero rientrare a breve nel giro della Nazionale maggiore. Il commissario tecnico dell'Italia ha sempre parlato di progetto a lungo termine per poter sfruttare la nuova generazione di talenti azzurri che non saranno protagonisti solo sul calciomercato, senza però dimenticare il presente che vuol dire Russia 2018. E secondo quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Torino avrebbe già in mente la lista dei 23 giocatori da convocare per il prossimo Mondiale al netto di eventuali infortuni e altre sorprese.

Portieri: Buffon, Perin, Donnarumma

Difensori: Zappacosta, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Romagnoli, De Sciglio, Darmian

Centrocampisti: Florenzi, Candreva, Marchisio, De Rossi, Gagliardini, Verratti, Parolo, Bonaventura

Attaccanti: Belotti, Eder, Immobile, Bernardeschi, Insigne.

Riserve: Marchetti, Conti, Rugani, Spinazzola, Berardi, Pavoletti, Politano

Italia, da Caldara a Petagna: si progetta il dopo Russia 2018

Ma il quotidiano sportivo milanese si spinge oltre ed ipotizza anche l'elenco che comprende una trentina di possibili convocati dopo il campionato del mondo, quando alcuni senatori come capitan Buffon, Chiellini e De Rossi diranno addio alla Nazionale per fare spazio ai giovani in ascesa.

Portieri: Perin, Donnarumma, Cragno

Difensori: Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, De Sciglio, Conti, Rugani, Caldara, Spinazzola

Centrocampisti: Florenzi, Candreva, Marchisio, Gagliardini, Verratti, Locatelli, Pellegrini, Benassi, Chiesa

Attaccanti: Belotti, Immobile, Bernardeschi, Insigne, Berardi, Petagna, Verdi, El Shaarawy.