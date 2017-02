Napoli, botta e risposta Sarri-De Laurentiis: ecco i motivi

16/02/2017 09:40

NAPOLI SARRI DE LAURENTIIS / Polemica interna rovente nel post di Real Madrid-Napoli. De Laurentiis ha acceso il caso scagliandosi contro il suo allenatore; il tecnico azzuro ha provato a ridimensionarlo, ribadendo però la sua posizione. Tradotto: l'allenatore toscano non è voluto apparire come il classico dipendente nella mani del suo patron. Alla base dell'ira del produttore cinematografico, c'è l'utilizzo con il contagacce di Pavoletti (40 minuti totalizzati in due partite di campionato più 4 panchine). Acquistato a gennaio per 18 milioni di euro, la punta toscana ieri addirittura in tribuna. Poi c'è Rog, altro acquisto (15 milioni di euro) apparso in campo solo a sprazzi. Infine, la prova incolore al 'Bernabeu': una prestazione che ha deluso molto il presidente del Napoli.

IL PENSIERO DI SARRI

"Io sono tutti i giorni a Castel Volturno, decido io. Sono però più contento quando il presidente le dice direttamente a me le cose - ha dichiarato il tecnico azzurro in conferenza stampa - Ho fatto giocare anche Milik, l'ho portato in panchina per 10-15 minuti perchè ancora non può darci di più". Fino a prova contraria il Real è la quadra più forte del mondo. Oggi abbiamo sbagliato di più, ovviamente dispiace".

IL J'ACCUSE DI DE LAURENTIIS

"La differenza questa sera l'ha fatta il valore delle due rose? Con Aronica e Grava affrontavamo il Chelsea ed il Manchester City, non credo che ci sia questa grossa differenza di qualità perché valgono centinaia di milioni o stipendi milionario. Credo sia mancata precisione ed aggressività. Se noi pensiamo che giocando con la linea alta possiamo battere tutti esageriamo, forse in certe gare bisogna adottare una tattica diversa. Queste sconfitte ci fanno crescere e maturare. Abbiamo giocatori che ci invidiano tutti quanti, già ci stanno sollecitando con delle offerte che io rispedisco al mittente. Ricordiamoci sempre che siamo partiti da zero, ho preso le carte in Tribunale".